Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 57 yaşındaki Mehmet Ş.'nin otobüs durağında yaşadığı talihsiz olay, yankesicilik suçlamasıyla daha önce cezaevine girmiş olan L.E ve arkadaşı S.E tarafından gerçekleştirildi. S.E, mağdur adamın dikkatini dağıtmak için çevresini meşgul ederken, L.E, elindeki gömleği kullanarak yaşlı adamın cebindeki önemli miktardaki parayı çaldı.

Mehmet Ş., otobüsten indikten sonra paranın eksik olduğunu fark ederek olayı hemen polise bildirdi. Durakta yaşanan olayı hatırlatan Mehmet Ş., iki kişinin yakın temasa geçtiğini söyledi. Polis, bu ifadeler üzerine hızla harekete geçti. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ekibi, 100'den fazla güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelileri takip etti ve onları yakalamak için operasyon düzenledi.

L.E, polis tarafından yakalandı ve mahkeme tarafından tutuklandı. Arkadaşı S.E ise serbest bırakıldı. L.E. bir hafta önce cezaevinden aynı suçtan cezaevinden çıkıp tekrar cezaevine girdi. Uslanmaz hırsızın bu anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.