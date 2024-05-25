Ünlü İngiliz komedyen Charlie Chaplin’in yaşam öyküsünü anlatan tiyatro oyunu, Türkiye’de ilk kez 27 Mayıs’ta Zorlu PSM’de sahnelenecek.

Büyük prodüksiyonu ile dikkat çeken, ünlü İngiliz komedyen Charlie Chaplin’in hayatına odaklanan hikayesiyle seyircileri heyecanlandıran tiyatro oyunu "Charlie Chaplin", Türkiye’de ilk kez 27 Mayıs’ta Zorlu PSM’de sahnelenecek. Chaplin’i Özgür Daniel Foster oynarken Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı gibi birbirinden başarılı isimler de oyunda yer alacak. 27 Mayıs’ta sahnelenecek oyunun biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.

Türkiye’de ilk kez sahnelenecek

Şapkası altında gizlediği derin hüznü, gülüşlerindeki masumiyeti ve adımlarındaki o eşsiz hüneriyle beyaz perdenin unutulmaz yıldızı Charlie Chaplin’in yaşam hikâyesi, Türkiye’de ilk defa sahnede hayat buluyor. Londra’nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika’ya uzanarak Hollywood’un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, efsanevi eserleri ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin’in zengin yaşam öyküsü, bu müzikli tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşuyor.