Türkiye pazarında yaklaşık 17 yıldır faaliyet gösteren Chint Türkiye, alçak gerilim pano sistem çözümleri kapsamında yurt dışında yapımı süren hastane projeleri için 2 milyon Euro değerinde yeni anlaşma imzaladı.İSTANBUL (İGFA) - 40 yılı aşkın süredir 140 ülkede faaliyet gösteren ve 40 binden fazla çalışanı ile enerji sektörünün en önemli oyuncularından biri olan Chint Türkiye, yeni bir anlaşmaya imza attı.

Chint Türkiye alçak gerilim pano sistem çözümleri kapsamında, yurt dışında yeni yapılmakta olan hastane projeleri için yaklaşık 2 milyon Euro’luk bir proje yatırımında bulundu. Pano tip testi IEC (Uluslararası Elektrik Komisyonu) 61439 /1-2 Standartları’na göre yapılacak olan proje, Chint Türkiye’nin alçak gerilim pano sistemleri ile gerçekleştireceği en büyük projesi olma özelliğini taşıyor.

“YATIRIMLARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Chint Türkiye Proje Satış Kanal Direktörü Sinan Demirkoca şu ifadelere yer verdi: “Küresel bir güç olarak, Türkiye ve uluslararası arenalarda 100’ü aşkın çözümümüz ve 1.000’in üzerinde ürün serimiz ile her daim kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışımızla hareket ediyoruz. 5 büyük fabrikanın yanı sıra Çin’in en önemli Ar-Ge yatırımcısı ve elektrik malzemeleri üreticisi konumundayız. Türkiye ve global pazarlarda güç aktarımı ve dağıtımı, otomasyon, tesisat ürünleri, orta ve yüksek gerilim ürün ve sistem çözümleri ile geniş bir ürün yelpazesine sahibiz.”

Sinan Demirkoca sözlerine şöyle devam etti: “İş ortaklarına her daim yenilikçi çözümler sunuyoruz. Şirketimizin 40. yılında yurt dışında yapılacak olan hastane projesinde Chint panolu alçak gerilim ürünlerimizin kullanılacağı güçlü bir projeye imza attık. Bu projenin bizim için en önemli özelliği, Chint Türkiye’nin alçak gerilim pano sistemleri ile gerçekleştireceği en büyük proje olması. Bu kapsamda 40 yıllık başarı hikayemizi önümüzdeki dönemlerde de sürdürüp, yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”