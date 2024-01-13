Bilecik’te bugün gerçekleştirilen Bilecik Belediye Başkanlığı seçimlerinde ittifak ortağı İYİ Parti’nin desteğini alamayan CHP, belediyeyi kaybetti. Bilecik Belediyesinin yeni başkanı dün partisi İYİ Parti’den istifa ederek seçime bağımsız giren Mustafa Sadık Kaya oldu.

Bilecik Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunun ardından geçtiğimiz yıl geçici olarak görevden alınan ve partisi CHP’den ihraç edilen Semih Şahin 2 gün önce görevinden istifa etmişti. Bu süreçte yerine Melek Mızrak Subaşı vekalet ederken, istifanın ardından belediye başkanlığı koltuğuna Meclis 1. Başkanvekili İyi Partili Meclis Üyesi Mustafa Sadık Kaya geçmişti. Bugün Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda belediye başkanlığı seçimi oldu. Meclis salonu tıklım tıklım dolarken, dünkü şehitler için saydı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. 25 meclis üyesinin tamamın katılığı seçimde CHP Melek Mızrak Subaşı’nı, AK Parti ve MHP Hasan Cinit’i aday çıkardı. Mustafa Sadık Kaya’da bağımsız aday olduğu açıkladı seçimlerin ilk turunda Melek Mızrak Subaşı 11, Hasan Cinit 10, Mustafa Sadık Kaya 4 oy oldu. İkinci turda da sayılar değişmeyince seçimde üçüncü tura geçildi. Bu turda AK Parti ve MHP Hasan Cinit’i adaylıktan çekildi. Son turda 2 adayın yarıştığı seçimde Mustafa Sadık Kaya 14 oy alırken, Melek Mızrak Subaşı 11 oyda kaldı. Bu seçimler sonrası Mustafa Sadık Kaya Bilecik Belediyesinin yeni başkanı oldu.

"Şu anda bile kasamızda para var"

Bilecik Belediyesinin yeni başkanı Mustafa Sadık Kaya seçim sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Meclisimizin bana göstermiş olduğu teveccühü sonra çok, çok iyi bir neticeye ulaştığı kendim olarak söylüyorum. Neden derseniz bana güven gösterdiler devam et dediler. 3. defa belediye başkan vekilliği yaptım burada, baktım olmuyor ben aday oldum. Bütün Bilecik için hayırlı olsun. Memleketimiz için hayırlı olsun. Özellikle şunu söylemek istiyorum Bilecik’in ne ihtiyacı varsa para oraya harcanacak. Aykırı şeyler beklemeyin bizden. Bilecik’in ihtiyacı olanlara harcanacak para. Bana dediler ya sattılar diye. Ben satmadım, şu anda bile kasamızda para olmasına rağmen borçlanma istediler. Tüm işçilerin memurların hesaplarına paralar yatırıldı ona rağmen hizmet bütçemiz var. Bunun değerlendirmesini Bilecik yapsın diyorum" dedi.