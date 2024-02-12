Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde gerçekleştirilen Bursa aday belirleme toplantısında, Nilüfer, Gemlik ve Mudanya için isimler belirlendi.

Elde edilen bilgilere göre, CHP Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile devam edilmeme kararı alındı.

İddialara göre, Mudanya'da Deniz Dalgıç, Gemlik'te ise Şükrü Deviren aday olarak gösterildi.

Nilüfer'de ise Şadi Özdemir ve Metin Tunçel arasında yapılan görüşmelerin ardından Şadi Özdemir'in adaylığı netleştiği belirtildi.