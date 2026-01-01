ABD’nin uzay ajansı NASA, sistemlerindeki ciddi güvenlik açıklarını tespit ettiği için Türkiye’den bir siber güvenlik araştırmacısına teşekkür mektubu gönderdi. Denizli’de yaşayan 28 yaşındaki Hasan İsmail Gülkaya, NASA altyapısında dört kritik güvenlik açığını ortaya çıkarmıştı.

DÖRT KRİTİK AÇIK TEK TEK RAPORLANDI

Endüstriyel otomasyon eğitimi alan ve mesleki lise mezunu olan Gülkaya, NASA’nın Güvenlik Açığı Bildirim Programı üzerinden tespit ettiği açıkları kuruma iletti. Açıklardan birinin, üst düzey yöneticilere ait toplantı detaylarına erişim sağladığı, diğer üç açığın ise ajansa maddi zarar verebilecek riskler taşıdığı kaydedildi.

AÇIKLAR KÖTÜYE KULLANILMADAN KAPATILDI

Gülkaya, her güvenlik sorununu teknik belgelerle destekleyerek ayrıntılı raporlar hazırladı. Bildirimlerin ardından NASA, açıkları kısa sürede kapattı. Böylece sistemlerin kötü niyetli kullanıma açık hale gelmesinin önüne geçildi.

NASA GÜVENLİK ŞEFİNDEN İMZALI MEKTUP

NASA tarafından gönderilen resmi yazıda, Gülkaya’nın bağımsız bir güvenlik araştırmacısı olarak hareket ettiği ve kurumun sorumlu açıklama politikalarına uygun davrandığı belirtildi. Teşekkür mektubunun NASA’nın güvenlik birimi tarafından imzalandığı bildirildi.

Yazıda, tespit edilen güvenlik açıklarının NASA’nın politika ve yönergelerine uygun şekilde sorumlu biçimde iletildiği vurgulandı. Bu yaklaşımın bilgi güvenliği alanında büyük bir değer taşıdığı ifade edildi ve bildirimin, NASA’nın normalde fark edemeyeceği açıklıkları ortaya çıkardığına dikkat çekildi.

Teşekkür mektubunda ayrıca, bildirilen açıklar sayesinde NASA’nın bilgi bütünlüğü ve erişilebilirliğinin korunduğu, kurumun bilim, teknoloji, havacılık ve uzay çalışmalarını güvenli biçimde sürdürebildiği kaydedildi. Bu katkının, bilginin geliştirilmesi, eğitim, inovasyon, ekonomik canlılık ve dünyanın sorumlu yönetimi hedefleriyle uyumlu olduğu ifade edildi.

“BU MEKTUP KARİYERİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

Hasan İsmail Gülkaya, yaklaşık iki ay önce NASA’ya bildirim yaptığını, ardından teşekkür mektubunun kendisine ulaştığını söyledi. Gülkaya, bu gelişmenin kariyeri açısından önemli bir motivasyon sağladığını ve siber güvenlik alanında çalışmalarını sürdürmeyi hedeflediğini dile getirdi.