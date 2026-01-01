Gelir İdaresi Başkanlığı, emlak vergisinin uygulanmasına ilişkin tebliği yayımladı. Tebliğe göre, yeni açılan sokak ve caddelerde takdir komisyonlarının belirlediği oranlar doğrudan uygulanacak ve 2 katı sınır yasa değişikliği ile geçersiz hale getirilecek.

Bu durum, söz konusu binaların daha yüksek vergi ödemesine yol açacak. Tebliğde, 'Arsa veya arazinin herhangi bir nedenle takdir dışında kalması veya yeni cadde ve sokak oluşması gibi durumlarda 2025 yılına ait birim değer bulunmaması halinde, 2026 yılı için takdir komisyonlarının belirlediği birim değerler esas alınacaktır.' ifadelerine yer verildi.

YÜZDE 1000 ARTIŞ

NTV'nin haberine göre, takdir komisyonları, 2025 yılında yüzde 1000 gibi yüksek artışlara gitti ve yeni bir cadde oluşması halinde, mükellefler, emlak vergilerini yasa ile yapılan indirime göre değil, takdir komisyonunun belirlediği yüksek orana göre yapacak.

Tebliğle, önümüzdeki yıllarda emlak vergisinin artış oranları da düzenlendi. Emlak vergisi artışlarında, 3 yıl boyunca taktir komisyonlarının belirlediği oran değil, yeniden değerleme oranı esas alınacak. Tebliğde, “2027, 2028 ve 2029 yıllarında uygulanacak matrah ve değerler, bir önceki yılda uygulanan matrah ve değerlerin aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle hesaplanacaktır.” denildi.

YENİ BİNA İNŞASI DURUMUNDA NE OLACAK?

Tebliğdeki bir başka önemli ayrıntı ise bir bina veya arazinin mükellefinin değişmesi halinde, takdir komisyonlarının belirlediği oranların dikkate alınacak olması.

Tebliğe göre, 'Bina ve arazinin değerlerinde yüzde 25’i aşan artış veya azalma ya da yeni bina inşa edilmesi' gibi durumlarda, yani değer değişimi yaşandığında, takdir komisyonlarının belirlediği oranlar uygulanacak.

Tebliğde ayrıca, '2026 yılında uygulanacak değerler için, 2025 yılında takdir edilen asgari arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınacak; ancak bu değerler, 2026’nın ilk yılında, 2025 yılına ait asgari birim değerlerin iki katını geçemeyecektir.' ifadelerine yer verildi.