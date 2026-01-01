"Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından pek çok iddia gündeme geldi. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, oğlu Tuğberk Yağız Gülter, erkek kardeşi ve ablası Kader de açıklamalarda bulundu

GÜLLÜ'NÜN ABLASI KONUŞTU! TEK BİR KİŞİYİ SUÇLADI

Güllü'nün ablası Kader Hanım, ilk kez bir canlı yayına bağlandı ve Star Tv'de Nur Viral'de çok konuşulacak iddialarda bulundu. Güllü'nün ablası Kader "Ferdi Bey'e Çok teşekkür ediyorum o olmasaydı bu kaza diye, intihar diye kapanır giderdi! Cinayet olduğuna kesinlikle inanıyorum. Tuğyan çok güzel bir oyuncu cenazede bir ara beni çekiyorlar mı diye kameralara bakıyordu!" dedi.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, katıldığı yayında annesiyle ve kardeşiyle olan ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Gülter, hastaneye ilk gittiğinde aklında hiç şüphe olmadığını ve ablasının sık sık bayıldığını söyledi. Gülter, ablasının katil olması ihtimalinde bunun kimin için yapmış olabileceğini söyledi. Gülter, "Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak bundan sonra merak edilen ne varsa yanıtlayacağım." diyerek yaşananları bir bir aktardı.

Güllü'nün kızının erkek arkadaşı Kervan'dan hoşlanmadığını söyleyen Gülter, ablasının böyle bir şey yapabilecek karakteri olduğunu da şu sözlerle ekledi: "Ablam ilişkiler konusunda duygusal ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek biridir. Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem; ancak böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri de vardır. Annem, ablamın birlikte olduğu kişi olan Kervan'dan hoşlanmazdı. Bir keresinde Ablam, Kervan'ı görmek için aşağı indiğinde annem ona engel olmak istedi ve aralarında ciddi bir tartışma yaşanmıştı." dedi.