Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Gökhan A.(35) yönetimindeki 16 F 0849 plakalı hafif ticari araç Yıldırım Caddesine çıkış yapmak istediği sırada Yıldırım Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Yusuf A.(20) yönetimindeki 16 KLA 08 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu 16 KLA 08 plakalı aracın sürücüsü Yusuf A. ile araçta yolcu konumunda bulunan Hamza Ç. (20) ile diğer araçta yolcu konumunda bulunan Tuba A.(33) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.