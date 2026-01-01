Coffeco İnegöl'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Raşit Madenci, "Herkese iyi akşamlar. Kıymetli basın mensupları, değerli meslektaşlarım; ben Raşit Madenci. 37 yıldır erkek kuaförlüğü yapıyorum. Daha önce bir dönem, değerli başkanımız Erhan Güven'in yönetiminde görev aldım. 12 yıl önce İnegöl tarihinde medeni cesaretimizi ortaya koyarak aday olduk ve ilk ikili seçimin gerçekleşmesini sağladık.

Bu akşam burada, 32 yıldır odamızda başkanlık görevini yürüten Erhan Güven Başkanımıza emekleri ve hizmetleri için teşekkür ediyor; saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. 2026 İnegöl Berberler ve Kuaförler Odası seçimlerinde, başkan adaylığımı; birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarımla beraber İnegöl halkına ve değerli meslektaşlarımıza duyuruyorum. Yeni nesil yöneticilik anlayışıyla bu yola çıktık.Tüm meslektaşlarımızın desteklerini bekliyoruz" dedi.

Kuaför Mehmet Ali Denel ise, "Yeni nesil odacılık anlayışıyla çıkmış olduğunuz bu yolda bugüne kadar edinmiş olduğumuz bütün tecrübelerimizi, deneyimlerinizi, eğitimlerimizi odamızda kuracağımız atölyelerde tüm meslektaşlarımızla paylaşmaya hazırız. İnegöl’ün adını sadece mobilya anlamında değil kuaförlük sektöründe Türkiye ve dünyaya sizlerle birlikte duyurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.