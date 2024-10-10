CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi önünde halka hitap etti. Burada, "Artık kaybetmeyi değil, kazanmayı, ana muhalefet olmaktan birinci parti olmayı konuşuyoruz. Bunu başaracağız. Hep birlikte başaracağız" dedi.

Çanakkale'de iki gün süren bir dizi etkinlik ve ziyaret gerçekleştiren Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleriyle birlikte, Şehitler Abidesi'nde çelenk sunduktan sonra halka seslendi. Özel, Çanakkale'ye gelince ilk olarak bu önemli mekâna gitmenin gerekliliğine vurgu yaparak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün burada verdiği mücadeleye ve şehitlere saygı duruşunda bulundu.

Siyasi anlayışları gereği kimseye hakaret etmediklerini belirten Özel, "Lüzumsuz kavgalar halka yapılan ihanettir. 81 ilde büyük bir kampanya ile yoksulluğu yok etmenin yollarını konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Bugün yayınlanan üç anketin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala birinci parti olduğunu gösterdiğini aktaran Özel, "Biz, artık seçim kaybetmeyeceğiz" dedi. Sandık güvenliğine vurgu yaparak, CHP'li sandık görevlilerine destek olan mesajlar ileterek, bir araya gelmenin önemini vurguladı.

Özel, "Biz sadece milletin derdiyle dertleneceğiz ve her derdin bir çaresi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi" diyerek, halkı selamladı. Konuşmasının ardından, CHP Çanakkale milletvekilleri ve yerel yöneticilerle birlikte vatandaşlarla buluştu.