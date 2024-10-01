Özel, "Eğer İsrail durdurulmazsa, bölgedeki gerilim ve çatışmaların ne yönde evrileceği ortada. Bu nedenle tüm dünyanın harekete geçmesi gerekmekte," dedi.

Özel, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çağrıda bulunarak, "Erdoğan'ın bugüne kadar sergilediği politikaların ötesinde bir adım atması gerekiyor. Türkiye'nin bu süreçte daha aktif ve etkili bir rol üstlenmesi şart," ifadelerini kullandı.

CHP lideri, uluslararası toplumun bu durumu göz ardı etmemesi gerektiğini vurguladı. "Bölgedeki barış ve istikrar için uluslararası dayanışma çok önemli. Sadece sözde destekle kalmamalıyız, somut adımlar atılmalı," diyen Özel, durumu uluslararası platformda gündeme getirmek için çabaların artırılması gerektiğini söyledi.

Özgür Özel, "Sadece Türkiye değil, diğer ülkelerin de sorumluluk alması, İsrail'in saldırgan tutumuna karşı durması gerekiyor. Aksi halde, bu durum sadece Filistinliler için değil, tüm bölge için büyük bir tehlike oluşturacaktır," şeklinde eklemelerde bulundu. Bu bağlamda, barışçıl çözüm yollarının hızla hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.