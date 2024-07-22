Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin Bursa Büyük Şehir Belediyesi Buski Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucunda,İnegöl’ün bir çok cadde ve sokağında sıcak asfalt çalışması yapılacağının müjdesini verdi.Konu ile ilgili değerlendirme yapan Şahin:Bursa Büyük Şehir Belediye Başkanlığına Sayın Mustafa Bozbey seçildikten sonra,çok yeni ve ciddi işler yapmaya başlandı.Ayrıca yeni projeler ve hizmetlerde planlama aşamasında hazırda bekliyor.Bu anlamda İnegöl’ün alt yapı çalışmaları bitmiş bir çok cadde ve sokaklarında asfaltlama çalışmaları başlayacak.Bu çalışmalar vatandaşlarımızı magdur etmeyecek titizlikte ve iki hafta gibi kısa sürede tamamlanmaya çalışılacak.Halkımıza hızlı,yerinde ve zamanında hizmet ilkesiyle çalışmalar yürütülüyor.İlerleyen günlerde İnegölümüze daha yeni hizmetlerin ve daha yeni projelerin müjdesini de vereceğiz”dedi.

Asfalt yapılacak yerler

Süleymaniye Mah.

1-Güven sok

2-ucak sok

3-Nezir sok

4-meydan sok

5-şehit er Sadri Akcan

6-sadık sok

7-pamuk sok

8-süleymaniye cami

9-hürriyet

10-cemallettin

11-şemsettin

12-istiklal sok

13-Haşlama

14-sehit Mustafa Pehlivanoğlu

15-yesil bursa CD

16-cihan SK

17-hanedan SK

18-küheylan sok

19-camlıca sok

20-dostlar sok

21-elif SK

22-yıldız SK

23-huzur SK

24-sehit er Saruhan

25-şehiter İlhan aldı

26-bahçe sok

27-atalar SK.

28-bahçe SK

29-güzel SK

30-zeynel sk

Ertuğrulgazi mah

1-serin sok

Edebey mah

Yeniceköy yolu

Mahmudiye mah.

1 -dağyolu SK

2-özdilek sok

3-Kasım efendi caddesi



Yunus Emre mahallesi

1- karanfil sok

Cerrah mahallesi

1-İnönü caddesi

2-Turgut reis caddesi

Akhisar mahallesi

1-Malazgirt caddesi