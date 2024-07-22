Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin Bursa Büyük Şehir Belediyesi Buski Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucunda,İnegöl’ün bir çok cadde ve sokağında sıcak asfalt çalışması yapılacağının müjdesini verdi.Konu ile ilgili değerlendirme yapan Şahin:Bursa Büyük Şehir Belediye Başkanlığına Sayın Mustafa Bozbey seçildikten sonra,çok yeni ve ciddi işler yapmaya başlandı.Ayrıca yeni projeler ve hizmetlerde planlama aşamasında hazırda bekliyor.Bu anlamda İnegöl’ün alt yapı çalışmaları bitmiş bir çok cadde ve sokaklarında asfaltlama çalışmaları başlayacak.Bu çalışmalar vatandaşlarımızı magdur etmeyecek titizlikte ve iki hafta gibi kısa sürede tamamlanmaya çalışılacak.Halkımıza hızlı,yerinde ve zamanında hizmet ilkesiyle çalışmalar yürütülüyor.İlerleyen günlerde İnegölümüze daha yeni hizmetlerin ve daha yeni projelerin müjdesini de vereceğiz”dedi.
Asfalt yapılacak yerler
Süleymaniye Mah.
1-Güven sok
2-ucak sok
3-Nezir sok
4-meydan sok
5-şehit er Sadri Akcan
6-sadık sok
7-pamuk sok
8-süleymaniye cami
9-hürriyet
10-cemallettin
11-şemsettin
12-istiklal sok
13-Haşlama
14-sehit Mustafa Pehlivanoğlu
15-yesil bursa CD
16-cihan SK
17-hanedan SK
18-küheylan sok
19-camlıca sok
20-dostlar sok
21-elif SK
22-yıldız SK
23-huzur SK
24-sehit er Saruhan
25-şehiter İlhan aldı
26-bahçe sok
27-atalar SK.
28-bahçe SK
29-güzel SK
30-zeynel sk
Ertuğrulgazi mah
1-serin sok
Edebey mah
Yeniceköy yolu
Mahmudiye mah.
1 -dağyolu SK
2-özdilek sok
3-Kasım efendi caddesi
Yunus Emre mahallesi
1- karanfil sok
Cerrah mahallesi
1-İnönü caddesi
2-Turgut reis caddesi
Akhisar mahallesi
1-Malazgirt caddesi