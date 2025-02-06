CHP Genel Merkezi’nin genelgesi doğrultusunda düzenlenen anma töreni, ilçe binasında saat 04.17’de yapıldı.

Törene, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, yönetim kurulu üyeleri ve Belediye Meclis Üyesi Hikmet Sallı katıldı. Program kapsamında, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İlçe Başkanı Zemci Şahin, basın açıklaması yaparak, deprem felaketinin unutulmaması gerektiğini ve afetlere karşı daha bilinçli olunması gerektiğini vurguladı.