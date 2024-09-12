CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin yıl dönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaparak darbeyi sert bir şekilde kınadı. Şahin, 12 Eylül’ü “ülkenin üzerine çöken kara bir bulut ve bir kâbus” olarak nitelendirerek, darbenin Türkiye’yi demokrasi, insan hakları, eğitim, bilim ve düşünce özgürlüğü gibi alanlarda büyük bir gerilemeye sürüklediğini ifade etti. Şahin'in yaptığı açıklama şu şekilde;

“12 Eylül Askeri Darbesi Ülkemizin üstüne bir kara bulut gibi çöken bir karabasandır.Karanlık ve aleni odaklar tarafından yıllar öncesinden planlı bir şekilde hazırlanan darbe;Ülkemizi demokrasi,insan hakları ,eğitim,bilim,düşünce özğürlüğü açısından bir hayli geriye götürmüştür.Cezaevlerinde işkence sonucu 171 kişi,toplamda 300 kişi hayatını kaybetmiş,48 kişi idam edilmiş,1683 kişi fişlenmiş,650 bin kişi gözaltına alınmıştır.Milyonlarca vatandaşımız bu koşullarda kötü muameleye maruz kalmıştır.Bir çok üniversitesi öğrencisi okuldan atılmış,bir çok kamu görevlisi işsiz bırakılmıştır.30 bin kişi ülkeyi terk etmek zorunda bırakılmıştır ve sırrı hala çözülmeyen faili meçhul cinsyetler….Darbe sonucunda mağdur olanlar olduğu gibi, darbeden nemalananlar, parlayanlar,parlatılanlar,fırsatcılar,şakşakçılar da oldu.Ülkemizin son yüz yılına şekil ve yön veren 12 Eylül Darbesi,bugün içinde yaşadığımız her alanda ki,bir çok olumsuzluğun da kaynağıdır.Şuan bile neyszı ki Ülkemiz 12 Eylül Askeri Darbesi’nden parlayanlarla,darbenin kalıntı uygulamaları ve anayasasıyla yönetiliyor.Partimiz ve partililerimiz de 12 Eylül Darbesi’nin mağduru olmuştur.Demokrasi ayıbı olarak gördüğümüz darbeleri şiddetle kınıyoruz.Ülkemize böylesi kötü günlerin gelmemesi temennisiyle,nereden, kimden gelirse gelsin darbenin her türküsüne karşıyız.Askeri veya sivil olası yapılacak darbelerin daima karşısında olacağız”