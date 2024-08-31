Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, mesajında 30 Ağustos'un, emperyalist güçlere karşı verilen kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin mutlak başarıya ulaştığı bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Şahin, “30 Ağustos; Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, onunla birlikte mücadele eden silah arkadaşlarının ve aziz şehitlerimizin kazandığı büyük bir zaferdir,” dedi. Ayrıca, ülkenin bekası açısından bu anlamlı bağımsızlık zaferinin ruhunu yaşatmanın ve canlı tutmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

Zemci Şahin, bu duygularla halkın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığını ifade ederek, büyük zaferin 102. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri saygı ve rahmetle andığını dile getirdi.