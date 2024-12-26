Ziyaret, esnaf tarafından memnuniyetle karşılanırken, samimi bir ortamda gerçekleşti. Ziyaretin ardından İlçe Başkanı Şahin, esnafla yapılan sohbetin ardından şu açıklamalarda bulundu:

"Esnafımızın sorunlarını dinledik, sohbet ettik. Vatandaşın karşısına sadece seçimden seçime gitmek, biz siyasetçiler açısından asla doğru bir davranış değildir. Bu amaçla vatandaşın karşısına her gün seçim varmış gibi gitmek istiyoruz. Bugün Nuri Doğrul Caddesi’ndeki yol çalışmalarını da yerinde izledik. Esnafımız bazı sıkıntılar olsa da neticede ve uzun vadede altyapı çalışmaları ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdiler. Onların isteklerini dinleyip, çözmek üzere de not ettik."

İlçe Başkanı Şahin, ülkenin ekonomik zorluklarının yalnızca emekçileri ve emeklileri değil, aynı zamanda esnafı da derinden etkilediğini vurguladı.

Şahin, esnafın yaşadığı sıkıntıları çözüme kavuşturmak için yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde, bir plan dahilinde ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerdeki ziyaretlerimizi aralıksız olarak devam ettireceğiz," dedi.

Ayrıca, Şahin 28 Aralık Cumartesi günü Ankara'da yapılacak "Bu asgari ücrete yokuz!" mitingine tüm çalışanları, emeklileri ve dar gelirli vatandaşları davet ettiğini de sözlerine ekledi.

Bu mitingde, asgari ücretin yetersizliğine dikkat çekilerek, emekçilerin sesinin daha güçlü duyurulması amaçlanıyor.