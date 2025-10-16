Operasyon, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelinin şüpheli durumu fark etmesi üzerine başlatıldı. Tespitin ardından harekete geçen Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, güvercinleri sağlıksız koşullardan kurtararak güvenli bir alana nakletti.

Olayla ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı paylaşımında, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının sadece milli ekonomiyi korumaya yönelik değil, aynı zamanda canlıların ve doğal hayatın korunmasına ilişkin önemli katkılar sunduğuna dikkat çekildi.