Bursa Büyükşehir Belediyesi; Bursa, Bilecik, İznik ve İnegöl yollarının kesişim noktasında hayata geçireceği Yenişehir Meydan Kavşağı projesi ile bölgede trafiğe nefes aldıracak. Proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Bozbey, imalatın başlaması ile birlikte Yenişehir Meydan Kavşağı’nın 4-5 ay içinde tamamlanacağını söyledi.

Meydan Kavşağı Projesi

Kent genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir’in en önemli kavşak noktasında köklü bir dönüşüm planlıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Bursa, Bilecik, İznik ve İnegöl yollarının da dâhil olduğu 6 yolun tek bir modern dönel kavşakla birleştirilmesi öngörüyor. Çalışmalar kapsamında bölgede bulunan tescilli Atatürk Anıtı da korunarak, park alanına taşınacak.

Proje onayının ardından çalışmalar başlayacak

Yenişehir ilçesinin zengin bir tarihi geçmişe ve ciddi turizm potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilçenin gelişimi için önemli projeler geliştirdiklerini belirtti. Yenişehir Meydan Kavşağı projesinin de ilçeye değer katacağını, trafik yoğunluğunu azaltarak daha güvenli hale getireceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Yeni yapacağımız düzenleme ile 6 yolun birbirine bağlanacağı bir kavşak oluşturmayı planlıyoruz. Projenin büyük bir kısmı tamamlandı. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun peyzaj düzenleme projesini onayının ardından çalışmalar başlayacak" dedi.

4-5 ayda tamamlanacak

Kavşak noktasında bulunan tescilli Atatürk Heykeli’nin korunarak park alanına taşınmasının da tarihi değerleri koruma ve kentsel düzeni iyileştirme adına önemli olduğunun altını çizen Başkan Bozbey, "Öncelikle Atatürk Heykeli’ni taşıyacağız. Ardından diğer çalışmaları tamamlayarak yaklaşık 4-5 ay içinde projeyi bitirmeyi hedefliyoruz. Yenişehir’e değer katacak bir proje olacak. Hayırlı olsun" diye konuştu.