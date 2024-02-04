31 Mart yerel seçimlerine sayılı zaman kala, partiler yerel seçim hazırlıklarını sürdürüyor.Bugün, CHP İnegöl İlçe belediye meclis üyesi adaylarını belirlemek için ön seçim yaptı.

Ön seçim parti binasında gerçekleşirken saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin şu ifadelere değindi;

"Bugün sabah 9.00 ve 17.00 arası Belediye meclis üyesi adaylarımızın ön seçimini parti binamızda gerçekleştirdik. Yoğun ilgi ile karşılandı, parti üyelerimizin neredeyse yarısı katılım sağladı. Saat 4.30 sularında dahi katılım devam etti, saat 17.00'da sandıklarımız açılacak. Bu demokrasi şöleninde Belediye meclis üyesi adaylarımız belirlemiş olacağız. Katılım sağlayan, partisine sahip çıkan tüm Cumhuriyet Halk partilileresonsuz teşekkür ediyorum."