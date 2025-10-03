CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılması talebiyle açılan dava ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada davacı Özlem Erkan’ın avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Davalı avukatı ise tedbire itirazın değerlendirildiği duruşmanın ardından itirazın reddi kararına ilişkin istinaf dilekçesini, mahkeme hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayet dilekçesini, mahkeme hakiminin reddi dilekçesini sunduklarını ifade etti. Davalı avukatı ayrıca daha önce açılıp karara bağlanan Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dosyadaki davanın reddi kararını, Sarıyer İlçe Seçim Kurulunun Olağanüstü İl Kongresine itirazları reddettiğine yönelik kararı ve İlçe Seçim Kurulunun seçilenler için düzenlediği mazbatanın onaysız örneğini de sunduklarını söyledi.

İstinaf sürecinin tamamlanmasının beklenmesine hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, hakimin reddi talebinin geri çevrilmesine, 2 Eylül’de verdiği il başkanı ile yönetiminin görevden uzaklaştırılmalarına ve İl Başkanlığı’na geçici yönetim kurulu atanmasına ilişkin istinaf sürecinin tamamlanmasının beklenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, bu dosyanın Ankara’daki mevcut dosyalar ile birleştirilmesi talebinin celse değerlendirilmesine de hükmederek, duruşmayı 21 Kasım’a erteledi.