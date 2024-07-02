Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nilüfer İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen yeni üye katılım töreni büyük ilgi gördü. Törende, İYİ Parti'den 150 kişinin CHP'ye katılmasıyla birlikte toplam 500 yeni üye partinin büyümesine önemli katkı sağladı. Törene, Bursa Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu da katıldı.

Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, törende yaptığı konuşmada yeni üyelerin partinin gücüne güç katacağını vurgulayarak, "Bu güzel ailenin bir parçası olduğunuz için çok mutluyum. Nilüfer'imiz için hep birlikte daha büyük başarılar elde edeceğimize inancımız tamdır" dedi.

İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk ve Nurhayat Altaca törende yaptıkları konuşmalarda birlikte mücadele çağrısı yaptılar, yeni üyelerin katılımının partinin Bursa'daki etkisini artıracağını ve bir sonraki genel seçimlerde CHP'nin iktidar olması yolunda önemli katkı sunacağını belirttiler.

Tören yeni üyelere parti rozetlerinin takılması ve hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.