Olay sonrası başlatılan soruşturmada şoför G.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamaları, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, görevini yapan kadın polise araçla yapılan bu eylemin yalnızca bireysel bir saldırı olmadığını vurgulayarak, “Bu, devletimize, kamu düzenine ve toplumun huzuruna yönelmiş açık bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu pervasız saldırı hukuk önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır” dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise otobüsün, yasağa rağmen Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalıştığı ve sürücünün hiçbir yavaşlama göstermeden polis memurunun üzerine sürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Polisimiz son anda ezilmekten kurtulmuştur. Sürücü, aracı bir silah gibi kullanmıştır” denildi.

Söz konusu eylem nedeniyle G.G. hakkında “kasten öldürme”, “kasten yaralama” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.