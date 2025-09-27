Bugün saat 10.00'da kongrenin ilk oturumunda çoğunluk arandı. İlk oturumda çoğunluk sağlanamadı. İkinci oturum aynı gün saat 12.00'de start aldı.

Kongre saygı duruşu ve İstiklal marşıyla başladı.

Kongrede konuşan Erkan Dönmez, "‘Benim işim sevgi için, dostun eli gönüllerdir gönüller yapmaya geldim’ der Yunus Emre, Anadolu erenlerinin sözleriyle başlamak istedim. İnegöl İlçe Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kongremizin ismi sevgi ve saygı olsun arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. 2003 yılında beri Cumhuriyet Halk Partisi’nde görev yapıyorum. Görev aldığım ilk gün Necmi Demir abimle tanıştım. Allah rahmet eylesin. Ahirete göçmüş ve geçmişte tanıştığım değerli başkanlarımı burada anıyorum. Çünkü benim üzerimde çok emekleri var.

22 yılımı tamamladım Cumhuriyet Halk Partisi’nde. İlk görevim Türkiye’nin en genç belediye başkanı olmaktı. 2004 yılında yerel yönetimleri kazanarak 10 yıl boyunca belediye başkanlığı görevinde bulundum. Bugünde delege seçimlerine baktığımda delegasyona bire bir gidemediğim delegeler var bunlar lütfen kusuruma bakmasınlar.

Bazıları dedi ki beyaz liste neden adayını açıklamıyor. Kendi kendime çeliştim, bu iftiralardan korktum. Bazı yalan konuşmaları delegelerimizin ağzından da duydum. Ailemin Doğru Yol Partili olduğunu söylediler."

Ayrıntılar geliyor...