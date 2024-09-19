CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yontar, mesajında şu ifadelere yer verdi:TEKİRDAĞ (İGFA) - "Muharip Gazilik mertebesi, savaşa katılan ve savaştan sağ olarak dönen kahramanlara verilen bir payedir. En büyük Gazi, söz konusu bu unvanı 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı ile alan vatanın kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu nedenle 19 Eylül günü ülkemizde ‘Gaziler Günü’ olarak kutlanmaktadır.

Bu anlamlı günün, ülkemizin her tarafında ‘Gaziler Günü’ olarak kutlanması, bizlere kahramanlarımıza karşı olan vefa ve minnet duygularımızı sunma olanağı tanımıştır.

Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehit ve gazilerini her zaman en güzel duygularla anmakta ve onlara sonsuz sevgi ve saygı duymaktadır.

Unutulmamalıdır ki, o karanlık günlerde ülkemizin birliğinde, halkımızın dirliğinde gözü olanların oyunlarını Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları nasıl bozdularsa, bugün de Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gidenler o oyunları bozacak güçtedirler. Ülkemizi parçalamaya ve bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle ‘Gaziler Günü’ nü kutluyor, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına ve tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."