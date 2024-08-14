Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, kentte gündem yaratan istifa kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gün, "Görevimizin başındayız ve dimdik ayaktayız. Örgütümüz, bu yapılanları asla unutmayacak" dedi.

Açıklamasında, "Kendi çıkarlarını partimizin önüne koyanlara söyleyecek sözümüz yok. Ancak onlara destek olanlara şunu belirtmek isteriz: Yıldırım CHP, görevine kararlılıkla devam ediyor. Yıldırım’da partimizi çalışamaz hale getirmeye çalışanlar bilsin ki, tüm engellemelere rağmen oyumuzu yüzde 100 artırmayı başardık. Bir sonraki dönemde iktidara geleceğiz" ifadelerine yer verildi.

Gün ayrıca, bazı kişilerin WhatsApp üzerinden sahte imzalarla istifa dilekçeleri hazırladığı iddialarını da gündeme getirdi, ancak Yıldırım CHP yönetiminin çoğunluğunun bu tuzağa düşmediğini vurguladı.

İlhami Gün, yakın zamanda geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenleyerek bu iddiaları ve parti içindeki dinamikleri kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. "Yıldırım CHP olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam ediyoruz. Örgütümüz, bu yaşananları unutmayacak" dedi.