Mahkeme kararıyla yeniden göreve getirildiği öne sürülen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, parti içinde yeni bir disiplin süreci başlatmaya hazırlandığı iddia edildi. Kulislerde konuşulanlara göre, aralarında bazı il başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu isimlerin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi gündemde.

Parti kaynaklarından yansıyan bilgilere göre, Kılıçdaroğlu yönetimi bu kapsamda yeni bir liste üzerinde çalışma yürütüyor. Daha önce de bazı belediye başkanları, milletvekilleri ve grup başkanvekillerinin disipline gönderildiği, kimi partililerin ise görevlerinden alındığı ifade edilmişti.

Kılıçdaroğlu’na yakın çevrelerin söz konusu süreci “partide arınma” ve “kurumsal yapının korunması” gerekçeleriyle savunduğu ileri sürüldü. Butlan kararını destekleyenlerin ise sürecin geniş çaplı bir tasfiye olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, il başkanlıklarında yapılan değişiklikleri örnek gösterdiği aktarıldı.

Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre ise Kılıçdaroğlu’na yakın ekibin, Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen Trabzon, Rize, Artvin ve Afyonkarahisar il başkanlarını ihraç istemiyle disipline sevk etmeye hazırlandığı ileri sürüldü.