Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu takımın ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Güzel bir oyun sergiledik ve önemli bir deplasmanda 3 puanı kazandık. Futbolcu kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum, gerçekten bir duruş sergiliyorlar. Bu güzel topluluğa hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Teknik ekibimizin emeğine sağlık, takımımızı çok güzel hazırlıyor. Ayrıca bin kilometre yol kat ederek takımızı yalnız bırakmayan taraftarımıza da teşekkür ediyorum hepsinin yüreğine sağlık.” dedi.

“İSTİKRARLI BİR GALİBİYET SERİSİNE DEVAM ETTİK”

Erzincan karşılaşmalarında geçmişte yaşanan tedirginliği hatırlatan Ademoğlu, “Önceki senelerdeki iki karşılaşma gözümüzün önüne geldiğinde tedirgin oluyorduk. Erzincan’a karşı yüzümüz gülmüyordu ama çok şükür ki aldığımız üç puanla istikrarlı bir galibiyet serisine devam ettik. Önümüzde 06 Aralık Cumartesi günü sahamızda ağırlayacağımız Adana 01 Futbol Kulübü Sk maçı var. Bu karşılaşmayı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Taraftarımıza şimdiden çağrıda bulunmak istiyorum; cumartesi günü stadyuma bekliyoruz.” dedi.

“FORMA KAMPANYASINA İSTEDİĞİMİZ GİBİ DESTEK GELMİYOR”

İş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sürdürülen forma kampanyasına beklenen ilgiyi göremediklerini ifade eden Ademoğlu, yönetim kurulu olarak bir kısmı sponsorlar tarafından karşılanan formaları temin etmeye çalıştıklarını söyledi. “Karakteri oturmuş bir futbolcu grubuna şehir olarak daha fazla destek olmamız gerekiyor.” diyen Ademoğlu, oyuncuların bu desteği hak ettiğini, şehri mutlu ettiklerini vurguladı.

Başkan Ademoğlu son olarak hayırsever iş insanlarına seslenerek çocuklar ve şehrin geleceği için kampanyaya katkı sunmaları çağrısında bulundu.