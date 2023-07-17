CHP 81 il ve ilçe örgütlerince eş zamanlı basın açıklaması yaparak, zamları ve hükümeti eleştirdi.BURSA (İGFA) - 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaparak zamlardan dolayı hükümeti eleştiren CHP'nin açıklaması Bursa'da da İl Başkanı Turgut Özkan tarafından okundu.

Özkan, eş zamanlı basın anlatımında, "AKP hakiminde iki Türkiye var: biri Saray'ın Türkiye'si, diğeri ise Türkiye'nin sahibi. Saray'ın Türkiye'sinde "elektrik faturasını ödeyemedik, doğalgaza da zam geldi” gibi dertler yok. Markete gittiğinde "Bugün de et alamadık, peynir alamadık, süt bile alamadık, bu ayı nasıl çıkaracağız" feryadı yok. sahibi de mağdur olduğu düzenden haberler dahi yak.Saray'da bebek yetiştirmene gelen zamların, tuvalet kağıdındaki fiyat artışının, yağın, çayın, pirincin, soğanın gün aşırı zamlanmasının getirdiği endişeler yok.Çocuğunu okula açmak zorunda kalan ailelerin, tenceresini kaynatamayan kadınların çaresizliği yok" dedi.

"Saray'ın şaşalı ışıklarından, işsiz gençlerin sürüklendiği manzarayı seyrederken. Yoksulluk nedeniyle yıkılan yuvalardan yükselen feryat duyulmuyor" diyen CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, "Açlıktan midesi guruldayan işçinin, emeklinin isyanına ulaşmıyor. Saray'ın Türkiye'si, satamadığı için sistemlerin muhafazaları toplamayan çiftçiden de zam üstüne zam gelen ürüne erişemeyen hanedan de bihaber! Halkın derdi, Saray'ın derdi olmuyor" diye konuştu.

Vatandaşın Türkiye'sinin zam üstüne zam, vergi üstüne vergi, borç üstüne borçlarla birlikte adeta yangın yerine dönüştüğünü ifade eden CHP'liler, açıklamalarında şu görüşlere yer verdiler:

"Türkiye'yi uçuracağız. Tabloları dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisine sokacağız" dediler. Dünya sefalet liginde ilk 10'a girdiler. Sosyal yardımlardan yararlanarak hayata tutunmaya çalışan haneye 4,5 milyona çıkardılar. Erdoğan, ÖTV'yi artırma yetkisini ilk olarak akaryakıtta kullandı. Bir gece yarısı operasyonuyla akaryakıt 6 TL zamlandı. Enflasyon daha da coşacak. Çakma ekonomist, bozduğu ekonomiyi memura, işçiye, emekliye, vatandaşa yüklediği vergiler ve zamlarla düzeltmeye çalışıyor. Darı çay örtüleriyle örtüleri kepçeyle yer alıyor. 85 milyonu 5'li çetelere mahkûm ediyor. Kasası boşalmış, rezervleri erimiş, parasının değeri kalmamış, özgür liginde küme düşmüş bir ülkeye çevirecek.Bu zulüm karşısında ezilen vatandaşlarımıza sesleniyoruz: bu yangını kimin çıkardığını gözetliyor. Türkiye'yi Neron'dan kurtaracak, yangını söndürecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz insanlar partisiyiz. Saray ile halk arasındaki duvarı biz kaldıracağız. Halkın iktidarını biz kuracağız".