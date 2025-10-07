"Aradan geçen 9 yıla rağmen barajdan ne su geldi ne umut" diyen Şahin, gecikmelerin artık kabul edilemez duruma geldiğini ifade etti.

“2019 dediler, şimdi 2029’u gösteriyorlar”

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, “Hocaköy Barajı’nın temeli 2016’da atıldı. 2019’da bitecek dediler, şimdi 2029’u gösteriyorlar. On yıl gecikmenin üstüne bir on yıl daha. Bu halkın ihtiyacını görmezden gelmek, halkın sabrını sınamak demektir” ifadelerini kullandı.

“İnceleme değil, icraat bekliyoruz”

Baraj sahasında yapılan son ziyaretlere de değinen Şahin, “Sayın vekilimiz incelemelerde bulunmuş… Halkın suyunu 9 yıl geciktirenler şimdi gelip poz veriyor. Oysa bu baraj halkın ihtiyacıydı, halkın hakkıydı” dedi.

“AKP artık üretmiyor, sadece bahane üretiyor”

CHP İlçe Başkanı Şahin, iktidarın su gibi temel bir ihtiyacı bile karşılayamamasını eleştirerek, “Bir gün ‘tasarruf’ diyerek halkın sofrasına göz dikiyorlar, bir gün ‘enflasyon düşecek’ diyerek umut satıyorlar. Ama 23 yıldır aynı hikâye. ‘Yarın daha iyi olacak’ diyorlar ancak o yarın hiç gelmedi” dedi.