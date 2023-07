Millet İttifakı'na yöneltilen iddiaları yanıtlayan CHP İnegöl İlçe Sekreteri Mümin Kınabaş,"Türkiye Cumhuriyetinin kamu kurumlarından TC. tabelalarının kaldırılmasına sesi çıkmayanlar, bizlere vatanseverlikten bahsedecek en son kişilerdir" dedi.

"YALAN SİYASETİNİZLE TÜRK MİLLETİNİ ALDATMAYINIZ"

Kınabaş yaptığı açıklamada ayrıca şu sözlere değindi:

“Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin, İlke ve Devrimlerine sahip çıkacağız. Bizim tek davamız, Türk Devletini İlelebet yaşatmak, Atatürk ün İkinci büyük eseri olan Cumhuriyet Halk Partisini iktidar yapmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, darbelerde en çok mağdur edileni, terörün en çok tehdit ettiği bir partidir. Bu sebeple, Suçu kesinleşmemiş ve davaları sonuçlanmamış kişilerin, haksız yere hapis yatmalarına da karşıdır. Millet İttifakı, altı siyasi partiden ibarettir. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti. Millet İttifakı, bu altı siyasi partinin noter huzurunda imzalar atılarak kurmuş olduğu bir ittifaktır. Başka bir ortağı yoktur. 7+2 söyleminde bulunan ve iddia edenler yalan söyleyip halkı kandırıyorlar ve kamuoyunu yanıltıyorlar. Türkiye Cumhuriyetinin kamu kurumlarından TC. tabelalarının kaldırılmasına sesi çıkmayanlar, bizlere vatanseverlikten bahsedecek en son kişilerdir. Çamur at izi kalsın anlayışıyla siyaset yapılmaz.”

“Türkiye’de yüz on dört Siyasi Parti vardır çoğu da Cumhurbaşkanı adayı gösterecek kapasitede değillerdir. Mecliste Grubu olan siyasi partiler temsilcileri, Cumhurbaşkanı adayı çıkarırlar. Diğer siyasi partiler yüz bin imza toplamaları gerekmektedir. Bu siyasi partilerin üyeleri ve vatandaşlar istedikleri ve güvendikleri Cumhurbaşkanı olacak kişiye oy verirler. Millet İttifakının içinde olmayan diğer siyasi partilerle hareket edeceklerini söylemek akıl tutulmasıdır. Yanlıştır ve yalandır. Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı, sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan her vatandaştan oy isteme hakkına sahiptir. Bu ülkede asıl beka sorunu, Suriyelilerin, Afganların vs. diğer ülke vatandaşların yasa dışı yollarla ülkemize gelmeleridir. Gayri menkul satın alıp vatandaş yapılmalarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Camilerde -Kışlada -Üniversitelerde Siyaset yapılmasına karşıdır. Camiler - Kışla- Eğitim yuvaları hepimizindir. Her siyasi görüşten insanlar vardır. Yolumuzun sonu Aydınlık bir Türkiye’dir. Güçlü bir parlamenter sistemidir. Tünelin ucunda ışık doğar-güneş doğar Gelen bahardır, Türkiye’nin baharıdır. Bu düşüncelerle İslam Aleminin Ramazan Ayını Sağlık Ve Mutluluk içinde idrak etmelerini canı gönülden diler, Allah oruç tutabilenlerin oruçlarını kabul etsin. Saygılarımızla...”

SEHER YAŞA