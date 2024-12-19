CHP’den istifa eden Derya Durmuş, Fırat Durmuş, Arife Durmuş, Zeynep Kutluca, Leman Pınar, Döne Uçar, Sedef Uçar, Yeter Şen, Nuriye Aytemir, Hülya Topcuoğlu, İsmail Uçar ve Muhammed Uçar için AKP Kırşehir İl Başkanlığı’nda rozet takma töreni düzenlendi.

Törende konuşan AKP Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, AK Parti'nin güven ve istikrarın simgesi olduğunu vurgulayarak, "Daha güçlü yarınların teminatı AK Parti’dir. CHP Kadın Kolları'ndan istifa eden yeni üyelerimize partimize katıldıkları için teşekkür ediyor, AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz" ifadelerini kullandı.