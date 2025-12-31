AK Parti Arnavutköy teşkilatının ev sahipliğinde düzenlenen Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi, teşkilatın tüm kademelerini aynı çatı altında buluşturdu. Programa; AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, kadın ve gençlik kolları başkanları, üç kademe yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Danışma meclisinde, Arnavutköy genelinde yürütülen teşkilat çalışmaları ve saha faaliyetleri ele alınırken, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası istişare edildi. Teşkilat mensuplarının görüş ve önerilerini doğrudan paylaşabildiği toplantı, karşılıklı fikir alışverişiyle verimli bir zeminde gerçekleşti. Program kapsamında ayrıca CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan 2 belediye meclis üyesi ile 150 parti üyesine rozet takıldı. Gerçekleştirilen rozet takdim töreni, salonda birlik ve beraberlik atmosferini güçlendirdi.

'Birlik ve beraberliği daha da güçlendiriyoruz'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, konuşmasında AK Parti'nin istişare kültürüne ve kapsayıcı yapısına dikkat çekti. Parti kapılarının emeğiyle ve samimiyetiyle gelen herkese açık olduğunu vurgulayan Özdemir, Arnavutköy teşkilatında sergilenen uyum ve birlikteliğin sahaya güçlü şekilde yansıdığını ifade etti. Arnavutköy Belediyesi tarafından planlanan projelerde önemli bir mesafe alındığını belirten Özdemir, hedeflerin takviminden önce ilerlemesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

'Danışma meclisleri ortak aklın adresidir'

AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, danışma meclislerinin fikirlerin özgürce paylaşıldığı, güçlü iletişimin kurulduğu önemli platformlar olduğunu söyledi. AK Parti'nin milletle birlikte yürüyen büyük bir aile olduğunu vurgulayan Gürek, Arnavutköy teşkilatı olarak hane hane sahada olduklarını, vatandaşların taleplerini dinleyerek çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Yeni katılımlarla birlikte teşkilatın daha da güçlendiğini belirtti.

'20 ayda vaatlerimizin yarısından fazlasını tamamladık'

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise konuşmasında AK Parti ailesi içinde yürüttüğü siyasi yolculuğu vefa ve sorumluluk duygusuyla anlattı. Göreve gelirken beş yıl içinde 204 projeyi hayata geçirme sözü verdiklerini hatırlatan Candaroğlu, yaklaşık 20 aylık süreçte 113 eserin tamamlandığını söyledi. Henüz iki yıl dolmadan vaatlerin yarıdan fazlasının hayata geçirilmiş olmasının güçlü bir çalışma temposunun göstergesi olduğunu vurguladı. Teşkilatın üye sayısındaki artışa da değinen Candaroğlu, bu başarının tüm teşkilatın ortak emeği olduğunu ifade etti.

Programın sonunda AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve gençlere yönelik önemli bir eğitim yatırımı olan Yeni Medya Akademi'yi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi, birlik, beraberlik ve yüksek motivasyon mesajlarıyla sona erdi.