31 Mart seçimlerinin ardından CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin ve Belediye Başkan adayı Ali Doğan, seçim sonucunu değerlendirdi.

Parti binasında meclis üyesi adayları ve parti üyelerinin de katıldığı basın toplantısında CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, “Değerli Basın Emekçileri, Değerli İnegöl Kamuoyu, Değerli Partililerimiz, 31 Mart seçiminden sonra Türkiye’nin genelinde yaşanan başarıyı partimiz için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olsun diliyorum. Bursa’mızda da 37 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarı Bursa’yı daha güzel yapmak üzere hayırlı olsun diyorum. İnegöl’de de bizde isterdik ki Cumhuriyet Halk Partisi kazansın ama olmadı. İnegöl’de de bir dahaki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçim kazanabileceğini, temellerini atmış bulunuyoruz. Bu da böyle bilinsin istiyorum. Seçim süreci içerisinde bize destek veren Basın Mensuplarıma, Gençlik Kollarıma, Kadın Kollarıma, Belediye Meclis Üyesi Adaylarıma hepsine teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir çalışma yaptılar. Bizde seçimde elimizden gelen her türlü argümanı, sahayı boş bırakmamak için üstün bir gayret gösterdik. Sadece zaman yetmedi. Herkes çok büyük sorumluluk içerisindeydi. Ben İnegöl’de seçimlerde sürpriz olabilir diye gönlüm istedi. Ancak gerçekçi düşündüğümde ben 7-8 tane meclis üyesiyle temsil edilmesini hedefledim. Biz şu anda muhtemelen 3 veya 4 meclis üyesi temsil edeceğiz. Başkanlıkta da 1000 oy eksik yazılmıştı. Onları da düzeltiyoruz. Hem birinciyiz, hem ikinciyiz, hem üçüncüyüz hem de dördüncüyüz arkadaşlar. Büyükşehir’de birinciyiz. Mecliste sayımlardan sonra belli olacak. Başkanlıkta dördüncü sıradayız. Her kulvarda varız. Sonuçlar İnegöl’e de milletimize de hayırlı olsun. Biz Alper Başkan’la da uyum içerisinde çalışarak Büyükşehir’e gelen hizmetlerde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’yi kuran partidir. Hizmet anlamında da eşit, adil. Yapılması gereken her şey yapılacak. Olacak olan ilk genel seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara da taşıyacağız. Şu an vaziyette öyle gözüküyor. Kimsenin şüphesi olmasın. Aynı partide olmak daha sorun yaratıyor. Bunun iki örneğini vereyim. İstanbul ve Ankara’da. Mansur Başkan birçok partideki insanla çok iyi anlaştı ve o partilerden çoğu kişi Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. Hizmeti hiçbir zaman ayırmadı. Bursa’da Bozbey kazanacak, meclis çoğunluğu Ak Parti’de olacak. Bu nasıl olacak demişler. Şunu diyordu Ak Partili arkadaşlar. İyi bir muhalefet yok. Birçok yerde yerel iktidarda muhalefette başarısız oldular. Yapamadılar. Umarım genel iktidarda muhalefete gelirler ve nasıl olacağını bize gösterirler. Bu iki gün seçimin sonuçlarının girmekle meşguldük. Ama insanların üye olmak için isteklerini görüyorum. Burada da bu daveti yapıyorum. Gerçekten gönül vermiş, ilçeleri kabul eden, Anayasamızın dört maddesini benimsemiş her Türk vatandaşına kapımız açıktır. Biz şu anda 48.000 oy, Alinur Başkan 75.000, ilçe belediyesinde 20.000 oy, mecliste de yanılmıyorsam 22-23 bin civarında oyumuz var. 2022’deki ittifaklardaki oyları sayarsak o zaman aldığımız oy %30 civarındaydı. İnegöl’de de üstüne biraz koymuştu. Oyumuz az biraz olsa artmış, oylarımızı koruduk. 84’ten sonra ilk defa 4 meclis üyesi koymuş oluyoruz. Biz bir tohum attık, yeşermesi de ileriki zamanlarda olacak. Bir aksilik olmazsa İlk seyahatlerden birisini Bozbey, İnegöl’e yapacak. Bunun sözünü vermişti. Belki erken ama biliyorsunuz biz mecliste Saadet Partisi için 1 tane milletvekili göndermiştik. Burada da bize bu şekilde destek vereceklerini düşünüyorum. Ali Başkan benden önceki gençlik kolu başkanıydım. Ben ondan bir dönem sonra başkan oldum. Partinin yetiştirdiği kişilerin Belediye Başkanı olması da ayrı bir onur. Bu onurun Türk halkının %80 ‘ni mutlu edecek bir başarı. Türk halkının kucakladığı için rahatsız olmayacak bir toplum yaratacağız. Bunun çok rahat olacağını biliyorum. Hüseyin Çiçek, Hikmet Hocamız, Burhan Serbest, İbrahim Kama meclis üyeliğine seçilmesi yüksek olan kişiler. Allah rahmet eylesin Necmi Abiye de selam olsun. “ ifadelerini kullandı.

CHP İnegöl Belediye Başkan adayı Ali Doğan, “Değerli Basın Emekçileri, Değerli İnegöl Kamuoyu, Değerli Partililerimiz, Kadın Kollarımız, Ana kademe Yöneticilerimiz hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yaklaşık 40 günün ardından seçimleri sonlandırdık. Öncelikle milletimize hayırlı uğurlu olsun. Sizlere de bizim yanımızda durdunuz, teşekkür ediyorum. Değerli Arkadaşlarım ben siyasi bir değerlendirme yapmak zorundayım. Biz 1977 ‘den sonra ilk defa birinci parti olduk. 1988 yılından sonra çoğunluk belediyeleri elde ettik. Bu anlamda İnegöl’e, Bursa’ya ve bütün Türkiye’ye teşekkür ederim. Değerli Arkadaşlarım bu seçimin bir kaybedenleri var, bir de kazananları var. Biz bu seçimde Ne Alper Taban’la ne de Sevgili Alinur Aktaş’la yarıştık. Biz bu ülkede bir tarafsızlığını yitirmiş Cumhurbaşkanıyla çalışmak zorunda kaldık. Benim yanımda yoktu. Bu ülkede 84 milyonun kucaklaması gereken Cumhurbaşkanı sadece Ak Parti’de vardı. Bu doğru bir tavır değil. 84 milyonun kucaklaması gereken tarafsız olmalıydı. Geçmiş dönemde de bugünde de koruyamadı. İtibar ve sevgi kaybetti. Bu ülkede seçimi kaybeden Tayyip Erdoğan’dır. Sefalet içinde, yokluk içinde yaşayan insanlar varsan kolunda Hermes çantasıyla gezen seçimi kaybedenlerdir. Kin ve nefret tohumları ekenlerdi. Alevi, Sünni, Kürt, Türk,diye bölenlerdir. Seçimi kaybedenler devleti soyanlardır. Beşli çeteler ve ekipleridir. Bu seçimi kaybedenler Türkiye’yi uyuşturucu cennetine çevirenlerdir. Bu seçimi kaybedenler karnı gebeş kaplumbağalar gibi doyan tarikat liderleridir. Bu seçimi kaybedenler depremde kağıttan kuleler yapıp insanların ölümüne sebep olanlardır. Bu seçimi kaybedenler Türkiye’de korku imparatorluğu yaratanlardır. Bu seçimin bir de kazananları var. İşçiler ve emekliler. Kazananlar bedava tuvalet arayan emekçilerimizdir. Bu seçimi kaybedenler güya sınavlarda tarafsız davranacağım diyip taraflı davrananlardır. Bu saltanat bugün belediyelerde son bulmuştur. Bu seçimi kazananlar tarikat yuvalarında tecavüze uğrayan ve sesi çıkmayan çocuklardır. Para karşılığı ötekileştirilenlerdir. Bu seçimin kazanlara Türkiye’nin çocuklarıdır. Bu seçimi kazananlar çocuğuna pantolon alamayıp intihar eden babalardır. Bu seçimi kazananlar yıllarca atama bekleyip yıllarca atama bekleyip atanamayan ve intihar eden öğretmenlerdir. Depremde günlerce kurtarılmayı beklenen çocuklar, anneler, babalar kazandı. Türkiye’de laiklik, insan hakları, hak, hukuk diyenler bu seçimi kazandı. Bu seçimin kazananları Soma’da, tren katliamında kaybettiğimiz emekçileridir. Bu seçimin kazananı saraydan, saltanattan pay almayan insanlardır. Bu seçim özgür bir şekilde haber yapmaya çalışan basın emekçilerimize, tüm Türkiye halkına armağan olsun. İyi ki varsınız. Saygılar sunuyorum. Bizim seçim sürecimiz biraz gecikti. Kamuoyu araştırmaları bunu geciktirdi. Biz çalışmalara geç başladık. Benim için başarı %12 görmüyorum. 3.8 oranında oy almışız. 13 bandına getirmişiz. Bu başarı değil. Çıta bizim için 20’ydi. İnegöl’de Saadet’e verelim, Büyükşehir’de Bozbey’e verelim dediler. Biz böyle bir kara propagandayla karşı karşıya kaldık. Buna rağmen başarmalıydım. Bunun sorumluluğunu kabul ediyorum. Türkiye’de demokrasi çok zedelendi. Nilüfer’de yarattığından dolayı Bozbey’e oy veren herkese teşekkür ediyorum. Bursa’da bir marka, herkesin teveccühünü kazandı. Kendi adına oy bandında beklentim karşılanmadı. Cumhuriyet Halk Partisi ilkeleri olan bir partidir. Bizde liderlik en son sahadır. Herkes bizde liderlik taşır. Tek adamlık mantığı olmaz. Özgür Özel’in büyük başarısı. Kemal Bey’in de büyük çabası, sağcılarla solcuların helalleşme mantığı, zıt görünen insanları bir arada buluşturması bunun temel taşıydı. Unutmamak lazım. Biz aslında insan olarak birbirimizi çok seviyorum. Dikkat çekmemiz gereken bizi kutuplara bölmek istemeleri çabasıydı. Kemal Bey geçmiş seçimde güzel bir şekilde yendi. Özgür Başkanında başarısını da gözardı etmemek lazım. Türkiye’yi kırmızıya boyamak her yiğidin harcı değil. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin başarısı değil. Bu ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda çok kısa sürede toplanabiliriz. Bu bizim için büyük mutluluk. Oy verenlerle paylaşmak bizim için bir gurur. Bunu genel seçimlerde iktidar değiştirip taçlandıracağız. Biz hepimiz İnegöllüyüz. Biz hepimiz, eşit, adil, biriz. Halk müsterih olsun. Ayrım içerisinde bulunmamız söz konusu olamaz. İnegöl’ün gelirlerinin %40’ı Bursa’ya taşınıyor. Kaygınız son bulsun. Kısa süre içerisinde de Alper Başkanımıza da ziyarete gideceğiz. Ne tür bir çaba gerekiyorsa sarfedeceğiz“ dedi.