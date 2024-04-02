Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işyerinde meydana gelen kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde bir işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Uğur Y. ve Zafer E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Y. üzerindeki bıçakla Zafer E. İ'yi yaraladı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından Uğur Y. ise emniyete giderek teslim oldu.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: FAHRETTİN ENİŞ