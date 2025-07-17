Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplantı, Büyükşehir Ana Binası’nda yapıldı. Oturum, yoklamayla başladı ve grup sözcülerinin gündeme dair değerlendirmeleriyle devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, toplantıda içerde tutuklu bulunan belediye başkanlarına değindi. Daha sonra Bursa’da artan orman yangınlarına dikkat çekti. Akbulut, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in köylere dağıttığı su tankerlerinin yangına müdahale konusunda büyük rol oynadığını belirtti. Yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğunu ifade eden Akbulut, “Bursa hepimizin ortak emanetidir. Sahip çıkalım” dedi.

Muhabir: Şerife öz