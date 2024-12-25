Karaduman, açıklamasında, “Gençlerin siyasetteki önünü tıkamaya çalışanlara karşı, gençlere değer veren bir siyasi ortamda yeniden buluşacağız” şeklinde ifadeler kullandı.

Geçtiğimiz aylarda yapılan seçimlerin ardından CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı görevini devralan Asım Karaduman, istifa kararını şu sözlerle duyurdu:

“Yıllardır gönül vererek devam ettiğim görevimi ve parti üyeliğimi gün itibari ile sonlandırmış bulunuyorum. Hepinizden helallik istiyorum. Ayrıca bugün beni bu raddeye getiren parti büyüklerimize ayrıca teşekkür ederim. Verdiğimiz her emeği karşılıksız bıraktılar ve yolumuza başka bir siyasi arenada devam etmemiz gerektiğini hatırlattılar. İktidar gençler ile gelecek dedikçe kendi konfor alanından çıkmayan yönetimlerimiz liyakatsiz bir şekilde hareket etmeye devam ettikçe iktidar yolunda büyük darbe yiyeceklerini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gençlerin siyasetteki önünü kesmek isteyenlere inat gençlere değer veren bir siyasi arenada yeniden karşılaşacağız. Kamuoyuna saygılarımla.”