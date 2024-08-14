Adana'nın Ceyhan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar, kardeşi Caner Aydar ve amcası Ertan Aydar, "hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kadir Aydar, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde belediye başkanı seçilmiş, ancak geçmişteki hapis cezaları nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbatası iptal edilmişti. 31 Mart 2024 seçimlerinde yeniden aday gösterilen ve tekrar belediye başkanı seçilen Aydar, Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, ceza aldı.

Mahkemede savcı, sanıklardan Türker İlker Aydar'ın kullandığı aracın 2015'te karıştığı kazada sigorta şirketine ödenen tazminatın, alkollü sürücü olması nedeniyle sanıkların şirketinden talep edildiğini belirtti. Sanıkların, kazada mağdur olan B.A.'dan sigorta alacağı için 256 bin liranın yarısını istediği, 100 bin liranın Caner Aydar'ın hesabına aktarıldığı ve 45 bin liralık bir senet imzalattıkları iddia edildi. Kadir Aydar, bu süreçte mağduru tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandı.

Kadir Aydar, mahkemede suçlamaları reddederek, telefonda bir tartışma yaşandığını ve pişman olup mesaj attığını, yüz yüze bir görüşme olmadığını savundu. Ancak mahkeme, Kadir, Caner ve Ertan Aydar'ı suçlu bularak hapis cezasına hükmetti. Diğer sanıklar Mustafa ve Alper Aydar ise delil yetersizliğinden beraat etti.