CHP’li büyükşehir belediyelerinde en düşük maaşın 40 bin lira olabileceği belirtiliyor. 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin ne kadar olacağı merakla beklenirken, hedeflenen enflasyon oranına göre yapılacak bir zammın sınırlı kalabileceği öngörülüyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrete büyük bir zam yapılması beklenmezken, muhalefet partileri ve özellikle CHP, hayat pahalılığını öne sürerek maaşlarda daha yüksek bir artış talep ediyor. BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, CHP'nin yönettiği belediyelerde çalışan işçilere verilecek en düşük maaş üzerinde çalışmalar devam ediyor. Toplu sözleşme görüşmelerinin son aşamada olduğunu belirten CHP yetkilileri, "2025 Ocak ayında CHP’li büyükşehirlerde en düşük maaş 40 bin TL olacak" görüşünü savunuyor.