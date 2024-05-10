İstanbul Boğazı’nda tur teknesinde bulunan bir yolcuya ait olan papağan denize düştü. Teknede bulunan vatandaşlar papağanı kurtarmak için adeta seferber olurken, denize atlayarak kurtarılan papağanın o anları bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul Boğazı’nda tur yapan bir teknede yolculardan birine ait olduğu öğrenilen bir papağan denize düştü. Teknede bulunan vatandaşlar ise papağanı kurtarmak için adeta seferber oldu. Tur teknesinde bulunan yolculardan birisi denize atlayarak papağanı kurtardı. Yaşanan o anlar ise teknede bulunan yolculardan birisi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.