Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, yazılı bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kahraman, istifa kararının nedenini kamuoyuna açıklamadan, görevini devredeceğini ifade etti.

Kahraman yazılı açıklamasında, "Bugüne kadar büyük bir gurur ve şerefle yapmış olduğum CHP Edirne İl Başkanlığı görevimden ayrılarak bu mücadelemizi aynı şekilde devam ettirecek başka bir arkadaşımıza bayrağı devredecek olmanın onurunu yaşıyorum," diyerek Edirne ve partisi için verdiği mücadeleyi yine sürdüreceğini ifade etti.

Kahraman, görev süresi boyunca partisi ve şehri için elinden geleni yapmaya gayret gösterdiğini vurgulayarak, "Bundan sonra yine aynı şekilde partim ve sevdalısı olduğum Edirne’m için hizmet etmeye devam edeceğim," ifadelerini kullandı.