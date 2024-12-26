Kırmızı ete yapılacak olası zamlar vatandaşlar tarafından merak edilirken, Et ve Süt Kurumu'nun bu konuda tedbir aldığı belirtildi.

Yılbaşından sonra et fiyatlarında ani ve yüksek oranlı bir artış olacağına dair endişeler gündeme gelirken, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, et fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Tunç et fiyatları hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bu söylentileri çıkaranlar şunu çok iyi bilmeli ki, Tarım ve Orman Bakanlığı bu tür söylentileri çıkaran fırsatçılara imkân vermeyecektir. Bu kapsamda ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bizim görüşmelerimiz de hep bu yönde. Yani fırsatçılar boş yere umutlanmasınlar. Yılbaşından sonra kırmızı et fiyatlarında ani ve aşırı bir artış olması için hiçbir sebep yok. Bunlar paket et ithalatını bile gündeme getirmek istiyorlar. Üreticilerimiz kesinlikle oyuna gelmesin. ‘Biraz daha bekleyelim daha çok kazanalım’ diye düşünenler bu fırsatçıların ekmeğine yağ sürmüş olacak”

KIRMIZI ET FİYATLARI ARTACAK MI?

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci de Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatları için önlem aldığını belirterek, “Kurum bu dönemde daha fazla kesim yapmak için hazırlıklarını yaptı. Dolayısıyla şu an kırmızı et fiyatlarında ani ve aşırı bir artış beklenmiyor" ifadelerini kullandı.

15 OCAK TARİHİNE KADAR 15 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVAN KESİMİ YAPILACAK

ESK, yeni yıl öncesinde kırmızı et piyasasına yönelik çeşitli tedbirler aldı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde kesime hazır canlı stok bulunduran ESK, ayrıca kesimlik hayvan temin ederek 15 Ocak'a kadar 15 bin büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştirecek. Kesimden elde edilen etler, piyasa dengesini sağlamak amacıyla uygun fiyatlarla marketler, kasaplar ve et sanayicilerine sunulacak.