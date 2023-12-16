Meclis'te grup kurabilmek için 20 milletvekilinin olması gerekiyor. Hasan Bitmez, Meclis kürsüsünde konuşma yaparken fenalaşıp bayılmıştı. Hastaneye kaldırılan Bitmez hayatını kaybetmişti. Bitmez'in vefatı sonrası, Saadet Partisi'nin Gelecek Partisi'yle kurduğu grubun milletvekili sayısı 19'a düşmüştü.

CHP'Lİ ALİ FAZIL KASAP SP'YE GEÇTİ

Bu gelişme sonrasında CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti. Böylece grubu düşen Saadet ve Gelecek partileri yeniden grup kurma sayısına ulaştı.