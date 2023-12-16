Balıkesir’in İvrindi ilçesinde bir çobanın kayıp 82 koyunu için jandarma dron ile saatlerce arama yaptı. Dronun verdiği koordinatlar üzerine bölgeye ulaşan ekipler kayıp koyunları yaban hayvanları parçalamadan bulup sahibi olan çobana teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İvrindi İlçesi Akcal Mahallesinde ikamet eden R.A. jandarmaya müracaat edip 82 adet küçükbaş hayvanının kayıp olduğunu ihbar edip bulunmasını istedi.

Kayıp koyunların bulunması amacıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca 4 Asayiş Timi, 1 Dron Timi ve Jandarma Asayiş Komando Bölüğü Serçe-1 Dron Timi ormanlık alanda saatlerce arama gerçekleştirdi. Dronlar sayesinde kayıp koyunların bulunduğu alanın koordinatları tespit edildi. Bölgeye giden ekipler kayıp koyunlara yabani hayvanlar zarar vermeden yetişti. Jandarma karakoluna getirilen koyunlar sahibi çobana teslim edildi. Koyunları bulunduğu için duygulanan çoban jandarma ekiplerine tek tek sarılıp "Devletimizden ve kahraman askerimizden Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti.