Yavuzyılmaz yaptığı paylaşımında, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’daki toplam 4 milyon elektrik abonesinin, uygulanan özelleştirme politikalarıyla “topluca Amerika’nın müşterisi haline getirildiğini” söyledi.

Yavuzyılmaz, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin AK Parti iktidarında gerçekleştirilen özelleştirme sürecini adım adım şöyle özetledi:

Kamuya ait olan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirme ihalesini 2010 yılında Limak kazandı.

Aynı yıl içinde Limak-Kolin-Cengiz’in ortak şirketine özelleştirme devri yapıldı.

7 yıl sonra Kolin ve Cengiz’in hisselerinin tümü Limak’a satıldı.

Böylelikle Limak 4 milyon aboneyi kendine bağladı ve 5 yıl sonra da dağıtım şirketini İngiliz yatırım fonu Actis’e sattı.

İngiliz Actis de dağıtım şirketini 2024 yılında Amerikan General Atlantic şirketine sattı.

Son olarak, Rekabet Kurumu da bu satışı 6 Şubat 2025’te onayladı.

Yavuzyılmaz, "Böylelikle 4 milyon elektrik abonesi, önce yandaş şirketlerin, ardından İngiltere’nin ve son olarak da Amerika'nın müşterisi yapıldı." dedi.

“Yaparsa AK Parti Yapar Dediler”

CHP’li vekil, "Yaparsa AK Parti yapar dediler; Ülkemizin vatandaşlarını topluca yabancı ülkelerin borçlusu, müşterisi, abonesi haline getirdiler!" ifadelerini kullanarak özelleştirme sürecine tepki gösterdi.