CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Ferhat Yılmaz’ın atanması sonrasında yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda eğitimdeki sorunların halının altına süpürüldüğünü vurgulayarak, “Eğitim, bu ülkenin geleceğidir. Eğitimin sorunları çözülmeyi bekliyor. Milli eğitim, milli savunma kadar

önemlidir” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP’li Yazgan; Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Ferhat Yılmaz’ın atanmasının ardından yazılı açıklama yaptı. Edirne’de eğitimin ciddi sorunları olduğuna dikkat çeken Yazgan, eski Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı döneminde birçok sorunun halının altına süpürüldüğünü, Edirne’nin eğitimdeki başarısının günden güne eridiğini söyledi.

“Edirnemiz, çok da uzak olmayan yıllarda hem üniversite giriş hem de liseye giriş sınavında derece yapan, üst sıralarda olan bir ildi. Bu başarıdan eser kalmadı. Valilerimizin ve belediyebaşkanlarımızın samimi ve istekli görünen tavırlarına rağmen eğitim geliştirilmedi" diyen Yazgan, "Tüm eğitimcilerin dile getirdiği bu gerçeklik, yeni İl Milli Eğitim Müdürümüzün önünde bir sınav olarak duruyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdikleri soru önergeleri ile eğitime ilişkin çeşitli sorular yönelttiklerini belirten Yazgan, bu önergeye gelen yanıtların Edirne’de eğitime verilen önemi de gözler önüne serdiğini kaydetti.

Edirne’nin yıkılan ancak bir türlü yenisi yapılmayan okullar nedeniyle sorun yaşadığını söyleyen Ahmet Baran Yazgan, 2003-2023 yılları arasında 965 derslik yapıldığını, bunun çok yetersiz olduğunu vurguladı.

Milletvekili Yazgan, “Edirne Merkez’de bulunan Trakya Birlik İlkokulu, Gazi İlkokulu, Meriç İlkokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu yıkıldı. Bu okullarımızın yenisi halen inşa edilmedi. Bu okullarda eğitim gören çocuklarımız, başka okullara gitmek zorunda kalıyor. Gittikleri okullarda gerçekleşen kalabalık mevcut nedeniyle ikili eğitime mecbur kalıyor. Örneğin Mimar Sinan Ortaokulu öğrencilerinin bu yıl Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim alacakları belirtiliyor. Bir lise öğrencisi ile ortaokul öğrencisi nasıl ynı okulu paylaşacak? Bu pedagojiye, eğitim bilimine uygun mu?” diye sordu.

Vali Fahri Yücel İlkokulu’na bu yıl 378 öğrencinin başvuru yaptığını ancak 40 kişilik sınıflardan 5 şube açılabileceğini ve 200 öğrencinin kabul edilebileceğini aktaran Yazgan; "178 öğrenci dışarıdamı kalacak? Böyle bir eğitim planlaması olabilir mi? 40 kişilik sınıflar olması ise Edirne’ye yakışmaz. Bir öğretmenin bir öğrenciye derste 1 dakika bile ayıramaması eğitimin içler acısı durumunu gösterir” ifadelerini kullandı.

Yazgan, Keşan’da da İnönü İlkokulu ile Anafartalar İlkokulu’nun yıkıldığını ancak yeni okulların halen yapılamadığına dikkat çekti.

Bu arada Eğitim Maratonu buluşması dolayıısyla Edirne’ye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ile birlikte Vali Yunus Sezer’i ziyaret ettiklerini anımsatan Yazgan, yeni İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz’dan da görüşme talep ettiklerini kaydederek, “Vali Bey ile görüşmemizde olumlu cevap aldık ancak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Suat Özçağdaş ile randevu talebimize yoğunluğu sebebiyle olumlu cevap veremedi. Eğitim, bu ülkenin geleceğidir. Eğitimin sorunları çözülmeyi bekliyor. Milli eğitim, milli savunma kadar önemlidir. Gelen, gideni aratmasın” diye konuştu.