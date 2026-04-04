Açılış törenine Belediye Başkanı Alper Taban, CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, İyi Parti İlçe Başkanı Recep Bayrak, Bursa Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Zekeriya Kolat, İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Yasin Altuntepe, bazı oda ve dernek başkanları, mahalle muhtarları ile davetliler katıldı.

Kurdele kesimi öncesinde bir konuşma yapan Zincir Eczanesi sahibi Berkay Zincir, “Sayın Belediye Başkanım, Sayın Oda Başkanım kıymetli siyasi parti temsilcileri, saygı değer kurum amirlerimiz, kıymetli STK temsilcilerimiz ve değerli davetlilerimiz Zincir Eczanemizin açılış töreninde sizleri ağırlamaktan kıvanç duyuyoruz, hepiniz hoş geldiniz. Günümüzde takviye edici ürünler, dermokozmetik ürünler, sporcu besinleri ve bitkisel çavların kullanımı giderek artıyor. Ancak bu ürünlerin çoğu zaman yeterli bilgi ve danışmanlık olmadan tercih edilmesi. beklenen faydanın aksine sağlık acısından riskler doğurabiliyor. Oysa bizler biliyoruz ki: her ürün, doğru kişide, doğru dozda ve doğru şekilde kullanıldığında anlam kazanır. Tam da bu noktada eczacının rolü büyük önem taşıyor. Eczaneler yalnızca ürün temin edilen yerler değil; aynı zamanda danışmanlığın, güvenin ve bilimsel bilginin merkezidir. Eczacı emeğinin ve bilgi birikiminin değer gördüğü, danışmanlık hizmetinin ön planda olduğu bir yaklaşımın giderek daha fazla önem kazandığını düşünüyorum. Bu bakış açısıyla, bölgemizde de bu anlayışı güçlendiren danışmanlık odaklı ve fark yaratan bir yaklaşım ortaya koymanın kıymetli olduğuna inanıyorum. Amacımız; mesleki sorumluluğumuzu en iyi şekilde yansıtan, bilinçli kullanım kültürünü destekleyen ve örnek teşkil eden bir duruş sergilemektir. Bahsettiğim değerlere hizmet eden bir eczane açmak en büyük hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmemde hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen, arkamda dimdik duran, bana güvenen; başta annem, babam ve kardeşim olmak üzere tüm aileme, Eczanemize katkıda bulunan tüm dostlarıma, bu özel günde bizleri yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize tüm içtenliğimle teşekkür ederim” dedi.

Bursa Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Zekeriya Kolat, “Sayın belediye başkanım, değerli protokol, değerli meslektaşlarım, sevgili misafirler. Ben de hepinizi Bursa Eczacı Odası adına selamlar. Halk sağlığı adına önemli bir nokta katmanın heyecanını yaşıyoruz. Tekrar hayırlı olsun diyorum diliyorum. Eczaneler sadece sağlık noktasında değil, halkımızın birçok sorunuyla da danışmanlık hizmetini ön plana çıkıyor. Birinci basamak sağlık hizmeti olan noktalar. Noktaları güçlendirmek için biz de elimizden geldiğince katkıyı vermeye çalışıyoruz. Berkay’ın bölgemize bu katkıyı en iyi şekilde vereceğine inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban, “Çok değerli hanımefendiler başta olmak üzere kıymetli beyefendileri, İnegöl Eczacılar Oda Başkanımızın, siyasi partilerimizin değerli başkan ve temsilcilerini. Çok değerli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Güzel bir cumartesi günü diliyorum. Güzel bir açılışta bir araya gelmiş olduk. Ben katılan herkese öncelikli olarak çok teşekkür ediyorum. Berkay’ı kutluyorum, tebrik ediyorum. Duruşuyla konuşmasıyla, muhtemelen de mesleğiyle inşallah çok güzel işler yapacak. Bu arada benim çok değerli sınıf arkadaşım Yeliz’in de yeğeni olduğunu öğrendim. Dolayısıyla ondan dolayı da çok mutlu oldum. Tabii İnegöl güzel bir şehir. Hep söylüyorum fırsatların bulunduğu bir şehir. Bu şehirde ne yapsak yakışır, neyi üretirsek, neyi ortaya koysak güzel işler olur. Bugün de işte ihracat yapan firmalarımız sadece mobilyada değil, pek çok alanda çok ciddi güzel işler yapılıyor. Dolayısıyla biz cesaretinden dolayı Berkay’ı kutluyoruz güzel işler yapacağına inanıyoruz İnegöl’de alternatif bir mekan açıldığını da bugün duyurmuş oluyoruz halkımıza. İnşallah buradan şifalar dağıtırsın, hayırlı olsun katılan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle Zincir Eczanesi hizmete açıldı.