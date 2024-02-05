Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Genel Meclisi üyesi aday ve aday adayları, sıralamayı ve Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam’ı eleştirdi.

CHP Bilecik İl Genel Meclisi Üyesi aday sıralaması belli olurken 3’üncü sıra adayı İsmail Şahin, 4’üncü adayı Serdar Yavuz ile aday adayı Murat Dirik ve Nurettin Kuş sıralamaya tepki gösterdi. Sıralamaya ve Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam’a tepki gösteren 4 kişi, “Aday belirleme ve sıralama yetkisi tüzüğümüzce CHP Genel Merkezi MYK Yetkisine bağlıdır. MYK yetkisini Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı’na devretmediğinden dolayı Merkez İlçe Başkanlığının sıralama yapma yetkisi yoktur. Ayrıca MYK tarafından henüz yöntem belirlenmemiştir” dedi.