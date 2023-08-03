Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifası hala merak edilen bir konu haline geldi. Cumhurbaşkanlığını kaybetmesi sonrasında belli bir kitle Kılıçdaroğlu’nun partiden istifasını istedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun hamleleri merak konusu olurken Gazeteci Fatih Portakal gündeme oturacak bir iddia yayınladı.

Portakal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı için İmamoğlu, Özgür Özel ya da başka bir ismin yarışmasının planlandığını söyledi.

İmamoğlu mu Özel mi ?

Gazeteci Fatih Portakal Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanlığına gelme olasılığı olan kişileri açıkladı. Portakal, “Belediye Meclisi'nde çoğunluk sağlanırsa şöyle bir formül var; Beylikdüzü Belediye Başkanı'nı, yani Mehmet Murat Çalık ki İmamoğlu'nun çok yakın bir arkadaşıdır o tanırım, bir müddet Beylikdüzü'nde yaşadığım için... İmamoğlu zaten onu aday göstermişti Beylikdüzü'nde, seçildi. İşte böyle bir durumda, yani İmamoğlu adaylığını koyup kazanırsa yani diyeceksiniz ki dıdının dıdısının dıdısı gibi bir durum var ama siyaset bu, yaşayıp göreceğiz. İşte bu formül gerçekleşirse, Murat Karayalçın bir ağabey pozisyonunda seçimi götürürse yerel seçimde partinin başında olursa, İmamoğlu İstanbul'da seçime aday olup kazanırsa, ardından bu saymış olduğum ilçelerdeki belediyelerin bir kısmını da alacak olurlarsa, belediye meclisindeki çoğunluğu da ele geçirecek olurlarsa İmamoğlu İBB Başkanlığından istifa edecek, Murat Çalık onun yerine geçecek, o da zaten Karadenizli. Ardından da bu iki isim arasında... Yani Murat Karayalçın çekilecek. Yani çekilir herhalde, 'Ben de kalacağım' demez herhalde diye düşünüyorum. Espri yaptım tabii. Ve İmamoğlu ile Özgür Özel veya çıkacak başka adaylar arasında demokratik bir yarışın yapılması planlanıyor. Plan bu. Bendeki bilgi bu. CHP'nin başına bu ismin geleceğini ben öğrendim. Bir ağabey pozisyonunda" şeklinde belirtti.