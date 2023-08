2. lig Kırmızı grupta yer alan temsilcimiz İnegölspor forvet hattını güçlendirme adına Anagold 24Erzincanspor’dan 26 yaşındaki forvet Mustafa Batuhan Altıntaş ile anlaştı.

BİR İKİ TRANSFER DAHA YAPABİLİRİZ

Raporlar doğrultusunda transfer çalışmasına devam ettiklerini belirten As Başkan Ertürk Uğurlu “Transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Hedeflediğimiz isimleri hocamızdan gelen raporlar doğrultusunda transfer ediyoruz. Batuhan Altıntaş bizim için kıymetli bir oyuncu. Forvet mevkiinde oynayan Batuhan ile gol sorunu yaşamayacağız. 27 yaşında ki Batuhan Altıntaş Süper Lig dahil kariyerinde 157 maça çıkarken 31 gol atma başarısı gösterdi. Bugün takımız ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yapılan anlaşma her iki taraf için hayırlı olsun. Bu sezon özlediğimiz başarıları yakalamak için iyi bir takım hazırlıyoruz. Bir iki transfer ile süreci tamamlamak istiyoruz.”

İNEGÖLSPOR BİR MARKA

İnegölspor’a gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Mustafa Batuhan Altıntaş ise “İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum. Benim hedeflerim ile İnegölspor’un hedefleri örtüştüğü için buradayım. İnegölspor bu liglerde adı bilinen bir marka. Bu sezon hedeflerimiz doğrultusunda İnegöllülere güzel maçlar seyrettireceğiz. Transferde emeği geçen başta Osman başkanım ve yöneticilere teşekkür ediyorum.” Dedi.

KARİYERİ

Süper ligde Bursaspor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor formalarını terleten Batuhan Altıntaş, Süper Ligde çıktığı 28 maçta 3 gol attı. 1.ligde ise 44 maçta 2 gol atarken 2.ligde ise 54 maçta 12 gol attı. Türkiye Kupası’nda 24 maçta maç başı 0,5 gol ortalaması ile 12 gol attı.

PLAY OFF’TA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Geçtiğimiz sezon Play OFF müsabakalarında dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki futbolcu 5 maçta 2 gol attı.